Путин обсудил в Совбезе ситуацию в Венесуэле и КНДР

Путин обсудил в Совбезе ситуацию в Венесуэле и КНДР

Президент Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности России свои недавние контакты с лидером КНДР Ким Чен Ыном, результаты переговоров в Пекине, а также ситуацию в Венесуэле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Большое внимание на совещании было уделено ситуации в Венесуэле в свете поступающих новостей о попытке государственного переворота в этой стране», — сказал он.

Венесуэльский министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес 30 апреля объявил о происходящем в стране государственном перевороте. Власти, по его данным, пытаются «противодействовать и обезвредить небольшую группу военнослужащих-предателей».

Первый саммит Путина и Ким Чен Ына состоялся в конце апреля во Владивостоке. Российский президент отметил, что лидер КНДР показался ему достаточно интересным собеседником. В ходе встречи, по словам Путина, они обсудили «разные стороны» взаимодействия Москвы и Пхеньяна, а также вопросы, «связанные с санкционными делами», отношениями с США и денуклеаризацией Корейского полуострова.