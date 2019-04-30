Мордашов закрыл сделку по покупке 42% сети «Лента»

«Севергрупп» Алексея Мордашова закрыла сделку по покупке 41,9% сети гипермаркетов «Лента», сообщается на сайте компании.

«Севергрупп» приобрела бумаги «Ленты» у ее крупнейших акционеров — TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития (ЕББР) по цене $18 за штуку. Общая сумма сделки составила около $729 млн.

На прошлой неделе ФАС одобрила сделку «Севергрупп» и «Ленты». О планах структуры Мордашова приобрести ценные бумаги сети СМИ сообщили в конце марта. 2 апреля стало известно, что владелец «Севергрупп» договорился о покупке.

Однако через несколько дней появилась информация, что на розничную сеть претендует «Магнит», причем его предложение оказалось более выгодным — $3,65 за депозитарную расписку против $3,6. Ретейлер пояснил, что о своем интересе к «Ленте» заявил еще 11 марта, а в формате официального предложения — 18 марта. Представитель «Ленты» сообщил, что предложение «Магнита» пришло после подписания соглашения с «Севергрупп», поэтому никак не могло повлиять на его условия.