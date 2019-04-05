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Amazon $2 200 (+20,12%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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«Магнит» раскрыл противоречащие заявлению «Ленты» детали переговоров
«Магнит» объяснил инвесторам сколько раз он делал предложение о покупке «Ленты». Именно отсутствие пояснений о деталях сделки со стороны «Магнита» менеджмент «Ленты» называл причиной отказа от его предложения в пользу Мордашова
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Розничная сеть «Магнит» подтвердила сообщением на Лондонской бирже свой интерес к покупке конкурента — «Ленты». Утром, 5 апреля, сеть «Лента» сообщила, что «Магнит» делал предложение о покупке компании, но потенциальный покупатель не обеспечил ясность в отношении сроков и условий потенциальной сделки.

Но «Магнит» в своем сообщении доводы «Ленты» опроверг. «Компания была удивлена ​​тем, что в сообщении указывалось, что «Магнит» не смог обеспечить точность в отношении структуры, сроков и результатов такого приобретения, несмотря на неоднократные запросы независимых директоров», — объясняет «Магнит». Как указывается в сообщении, о своем интересе компания заявила 11 марта, ​повторно — в формате официального предложения — 18 марта. «Лента», ответила на это предложение только 28 марта и запросила дополнительную информацию. «Магнит», как утверждается в сообщении, ответил в течение двух рабочих дней, 1 апреля, с указанием структуры потенциальной сделки, условиями и ценой. «Лента» не ответила на это письмо. «Магнит» с нетерпением ждет ответа от «Ленты», указывает ретейлер.

Бизнес
«Магнит» стал конкурентом Мордашова в борьбе за «Ленту»

Публичные раскрытия сетей последовали после того, как в начале недели основные акционеры «Ленты» — TPG Capital и Европейского банка реконструкции и развития — согласились продать принадлежащие им 41,91% розничной сети «Севергрупп» Алексея Мордашова. «Предложение «Магнита» пришло после подписания сделки между TPG, ЕБРР и «Севергрупп», поэтому оно уже никак не могло и не может повлиять на ее условия», — настаивает представитель «Ленты».

Раскрыть альтернативного покупателя «Ленты» менеджмент сети фактически вынудили миноритарии, которым структуры «Севергрупп» направили обязательную оферту. Но предложенная в рамках сделки цена — $3,6 за депозитарную расписку — устроила не всех акционеров. Миноритарии настаивают на том, что цена комапнии может быть выше — это подтверждает и предложение «Магнита», который готов заплатить $3,65 за GDR. «Теперь (после публичного раскрытия альтернативного Мордашову покупателя — прим.РБК) мы рассчитываем, что будет организован конкурентный процесс по покупке компании, за которую справедливую цену смогут получить все акционеры «Ленты», включая TPG и ЕБРР», — отмечал директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко (фонду принадлежит 6,66% акций «Ленты»).

Автор: Ольга Дубравицкая
Теги: «Магнит», «Лента», Алексей Мордашов
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