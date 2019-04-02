Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов договорился о покупке ценных бумаг гипермаркетов «Лента». Об этом говорится в сообщении ретейлера

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», сообщается, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. Еще 7,47% структура Мордашова приобретет у Европейского банка реконструкции и развития.

В каждом случае стоимость каждой из депозитарных расписок составит $3,60.

После завершения сделки «Севергрупп» намерена сделать предложение о выкупе всех акций и депозитарных расписок «Ленты».

Материала дополняется