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«Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова
На розничную сеть «Лента» претендует ее конкурент — «Магнит». Он готов заплатить больше, чем предложила «Севергрупп» Алексея Мордашова, о сделке с которой объявили несколько дней назад
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

На розничную сеть «Лента», о покупке которой сейчас договаривается «Севергрупп», претендует и сеть «Магнит». Предлагаемая цена оказалась выше, чем предлагает структура Мордашова.

Что случилось

  • Второго апреля стало известно, что «Севергрупп» согласилась купить 41,91% ценных бумаг «Ленты» у ее крупнейших акционеров — TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития. В рамках сделки, оферта направляется миноритариям.
  • Но в пятницу, 5 апреля, сеть «Лента» сообщила на Лондонской бирже о том, то еще до официального объявления о сделке с «Севергрупп», 11 марта, сеть «Магнит» выразила готовность приобрести сеть гипермаркетов.
  • Предложение «Магнита» оказалось более выгодным, чем у структур Мордашова: за 1 депозитарную расписку — $3,65 против $3,6.

Почему Морадашов, а не «Магнит»

Как указывается в сообщении «Ленты», независимые директора компании попросили «Магнит» подтвердить, желает ли он провести сделку с «Лентой» в свете того, что «Севергрупп» согласилась приобрести примерно 42% «Ленты» у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции. «Магнит» еще не предоставил детали», — сказано в сообщении.

«Магнит» свой интерес к «Ленте» сохраняет, даже несмотря на объявленные договоренности со структурой Мордашова. «Магнит» действительно заинтересован в сделке. Розничная сеть сделала «Ленте» предложение по выкупу 100% акций», — подтвердил РБК представитель ретейлера.

Как Мордашов хотел «Магнит» купить

Мордашову был интересен и «Магнит». Как рассказывали ранее источники РБК, он вел переговоры еще с Сергеем Галицким, но тот продал свой пакет структурам ВТБ. «Его [Мордашова] предложение могло быть даже выше, чем заплатил за его пакет ВТБ, — рассказывает собеседник. — Но до оферты дело не дошло: Хачатур Помбухчан, на тот момент занимавший пост финдиректора, убедил Галицкого в том, что финансовый институт может быть надежнее как партнер».

Что дальше

Сразу после объявления о достигнутых договоренностях со структурами Мордашова, последовала реакция от миноритариев «Ленты». Предложенную в рамках оферты цену в Prosperity Capital Management (владеет 6,66% ретейлера) назвали «первоапрельской шуткой». ​«Надеюсь, что появится конкурирующий покупатель. Ведь 58% акций компании пока не продано», — говорил тогда РБК директор Prosperity Capital Management Александр Бранис.

Как пояснил в пятницу, 5 апреля, РБК директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко, сегодняшнее заявление «Ленты» фактически стало ответом независимых директоров розничной компании на вопросы миноритариев относительно сделки по продаже структурам Алексея Мордашова, о которой было объявлено в начале недели. «После объявления о сделке мы разговаривали с менеджментом «Ленты», и на наши вопросы, в частности был ли процесс выбора покупателя реально конкурентным, что дало бы объективную оценку компании, мы ответов не услышали», — рассказывает он.

Обращение от миноритариев относительно условий сделки, по словам Кривошапко, было направлено в совет директоров «Ленты» и продающим акционерам — в головной TPG Group, на что компания ответила сегодняшним пресс-релизом. Из него следует, что кроме «Севергрупп» в приобретении «Ленты» заинтересованы и другие участники рынка, в частности «Магнит». «Теперь мы рассчитываем, что будет организован конкурентный процесс по покупке компании, за которую справедливую цену смогут получить все акционеры «Ленты», включая TPG и ЕБРР», — отмечает собеседник РБК.

Относительно сделки с «Магнитом» в Prosperity «видят огромный потенциал» для обоих ретейлеров. «По нашим предварительным оценкам, эффект от такой сделки только на уровне объединения закупок будет сопоставим с годовой прибылью самой «Ленты», — отмечает Кривошапко.

«Не исключено, что потенциальным покупателем кроме «Магнита» может быть и другая компания», — добавил он.

В «Севергрупп», отвечая на вопрос РБК о возможности повышения предложения, представитель компании заявил, что у компании есть обязывающее соглашение с «Лентой», сделку планируется закрыть после разрешения ФАС по заявленной в соглашении цене.

Авторы: Георгий Тадтаев, Ирина Парфентьева, Светлана Бурмистрова
Теги: «Лента», «Магнит», «Севергрупп»
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