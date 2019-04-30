Сбербанк продлил действие сниженных ставок по потребкредитам до июля

Сбербанк решил продлить до 1 июля действие минимальных ставок по потребительским кредитам без обеспечения на уровне 11,9% годовых. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

«Сбербанк продлевает на два месяца акцию по «Потребительскому кредиту без обеспечения», в рамках которой действует минимальная ставка для ряда диапазонов сумм кредита», — говорится в сообщении. Уточняется, что максимальное снижение по сравнению с базовыми условиями составляет 1%. Предложение распространяется на кредиты от 300 тыс. руб. на срок от трех месяцев до пяти лет, при сумме кредита 300 тыс. — 1 млн руб. ставки составляют от 11,9 до 16,9%.

Как пояснил управляющий директор дивизиона Сбербанка «Занять и сберегать» Сергей Широков, за время акции объем выдач увеличился на 24% среднемесячно. Минимальная ставка по потребительским кредитам без обеспечения была понижена с 1 марта.

С этого дня Сбербанк снизил ставки по всем новым кредитным картам без предодобренного предложения, уровень ставки уменьшился до 23,95–25,9%.