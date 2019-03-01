Сбербанк временно снизил ставки по потребкредитам

Руководство Сбербанка приняло решение с 1 марта понизить минимальную ставку по потребительским кредитам без обеспечения. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

«С 1 марта по 29 апреля минимальные ставки снижаются до 11,9%», — сообщили в Сбербанке, уточнив, что ставки будут снижены для кредитов на сумму от 300 тыс. руб. на срок от трех месяцев до пяти лет. В банке отметили, что ожидают увеличения спроса на такие кредиты в среднем на 7%.

В Сбербанке заявили, что при сумме кредита от 300 тыс. до 1 млн руб. ставки составляют от 11,9 до 16,9%, по кредитам свыше 1 млн руб. — от 11,9 до 12,9%. При этом такой диапазон процентной ставки будет распространяться на клиентов, которые получают зарплату или пенсию на счета в Сбербанке. Для остальных заемщиков диапазон будет от 12,9 до 13,9%. Ставки на кредиты до 300 тыс. руб. остались в прежнем диапазоне — 13,9–19,9%.