Сбербанк снизил ставки по новым кредитным картам

Сбербанк с 1 марта снизил ставки по всем новым кредитным картам без предодобренного предложения. В зависимости от их уровня ставки снизились до 23,95–25,9%. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

Так, на 2 процентных пункта (п.п.), до 25,9% годовых снизилась ставка по картам уровня Classic и Gold. По картам класса премиум снижение также составило 2 п.п. — до 23,9%.

«Остальные параметры продуктов остаются без изменения — всем клиентам предоставляется бесплатная услуга полнофункционального мобильного банка с СМС-информированием обо всех операциях по карте», — отмечается в сообщении. В банке добавили, что у клиентов есть возможность оформить карты уровня Classic и Gold с бесплатным первым годом обслуживания.

1 марта руководство Сбербанка приняло решение понизить минимальную ставку по потребительским кредитам без обеспечения. «С 1 марта по 29 апреля минимальные ставки снижаются до 11,9%», — сообщили в банке, уточнив, что ставки будут снижены для кредитов на сумму от 300 тыс. руб. на срок от трех месяцев до пяти лет.