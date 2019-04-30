В Москве на территории завода нашли приспособления для стрелкового оружия

В Москве обнаружили неизвестные предметы, которые оказались дополнительными приспособлениями для стрелкового оружия, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.

По данным полиции, неизвестные предметы нашли на прилегающей к дому 1А по улице Пехорская территории. «Сотрудники полиции осмотрели обнаруженное и установили, что предметы являются дополнительными приспособлениями для стрелкового оружия, опасности не представляют», — рассказали в МВД. По данным пресс-службы, решается вопрос об отправке предметов на утилизацию.

По этому адресу располагается мусоросжигательный завод №4.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщало, что на территории мусоросжигательного завода нашли 14 гранат для подствольного гранатомета. По данным агентства, на место вызвали саперов, которые установили, что гранаты являются учебными. Агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало об обнаружении 15 боеприпасов для гранатомета.

В середине апреля в Москве на улице Удальцова нашли предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны. В результате из спортивной школы, во дворе которой нашли боеприпас, эвакуировали более 200 человек.