На заброшенной птицефабрике в Дагестане нашли тайник с гранатами
Общество, 14:34
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На заброшенной птицефабрике в Дагестане нашли тайник с гранатами
На территории поселка Шамхал (округ Махачкалы) в Дагестане на заброшенной птицефабрике полицейские нашли тайник с боеприпасами. Об этом сообщается на сайте Росгвардии.
Отмечается, что тайник находился в вентиляционной шахте. Взрывотехники ОМОНа обнаружили на месте происшествия гранаты, пустые магазины от автомата Калашникова и патроны различного калибра. Гранаты были обезврежены и направлены на экспертизу.1 июня сообщалось, что в Самаре сотрудники ФСБ нашли тайник с оружием и боеприпасами. В тайнике были шесть пистолетов К6-92 «Волк», пистолет Макарова, «Байкал», револьвер, две тротиловые шашки, ручная граната, электродетонаторы и патроны. По сведениям ФСБ, использовать этот арсенал планировалось для совершения особо тяжких преступлений в регионе.