В управлении собственной безопасности МВД в Москве нашли тайник с оружием

В управлении собственной безопасности МВД в Москве нашли тайник с оружием

Целлофановый пакет с патронами под пистолет Макарова и ручной дымовой гранатой нашли рабочие во время ремонта. По факту произошедшего завели уголовное дело

Фото: Анатолиq Семехин / ТАСС

Во время ремонта в здании главного управления собственной безопасности МВД России в Москве в стене одного из кабинетов рабочие обнаружили тайник с оружием. Об этом РБК сообщил источник в столичном главке МВД, эту информацию подтвердил собеседник в территориальном отделе полиции.

Инцидент, по словам источников, произошел еще в конце февраля. В стене тогда нашли целлофановый пакет с предметами, похожими на патроны калибра 9 мм (всего 28 штук). Помимо них, из тайника, как указали собеседники РБК, изъяли металлический цилиндр с втерочным фитилем, пластиковый цилиндр и кристаллическим веществом коричневого цвета, а также ручную дымовую гранату.

В московском экспертно-криминалистическом центре полиции впоследствии пришли к выводу: найденные в стене патроны были изготовлены к пистолету Макарова, они пригодны для стрельбы.

Накануне по факту произошедшего, по информации источников, возбудили уголовное дело (по ч. 1 ст. 222 УК РФ — незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов). Личности владельцев тайника устанавливаются.