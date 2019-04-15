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Chevron $146 (+21,48%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
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Общество ,  
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В Москве из школы эвакуировали 200 детей из-за снаряда времен ВОВ

В Москве на улице Удальцова во время строительных работ нашли предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«В настоящее время проводятся необходимые мероприятия», — сказали в пресс-службе. В ведомстве не смогли уточнить, проводилась ли эвакуация школы.

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По данным ТАСС, из-за снаряда эвакуировали 190 детей и 30 учителей из спортивной школы. Источник агентства в экстренных службах сообщал, что его обнаружили около здания по адресу ул. Удальцова, 67. Отмечается, что там располагается центр спорта и образования «Олимп».

При этом источник «РИА Новости» рассказал, что из школы вольной борьбы эвакуировали 200 детей и 25 преподавателей. Он отметил, что боеприпас нашли во дворе учреждения. Место оцепили в ожидании кинологов.

В центре спорта и образования «Олимп» не ответили на звонки РБК.

Теги: эвакуация, Школа, снаряд, ВОВ, новости РБК
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