В Москве из школы эвакуировали 200 детей из-за снаряда времен ВОВ

В Москве из школы эвакуировали 200 детей из-за снаряда времен ВОВ

В Москве на улице Удальцова во время строительных работ нашли предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«В настоящее время проводятся необходимые мероприятия», — сказали в пресс-службе. В ведомстве не смогли уточнить, проводилась ли эвакуация школы.

По данным ТАСС, из-за снаряда эвакуировали 190 детей и 30 учителей из спортивной школы. Источник агентства в экстренных службах сообщал, что его обнаружили около здания по адресу ул. Удальцова, 67. Отмечается, что там располагается центр спорта и образования «Олимп».

При этом источник «РИА Новости» рассказал, что из школы вольной борьбы эвакуировали 200 детей и 25 преподавателей. Он отметил, что боеприпас нашли во дворе учреждения. Место оцепили в ожидании кинологов.