СМИ подсчитали стоимость отдыха Зеленского в Турции

Избранный президент Украины Владимир Зеленский предположительно потратил на трехдневный отдых с семьей в пятизвездочном отеле в Турции около $30 тыс. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника отеля, расположенного в районе Бодрума.

«Сейчас не сезон, поэтому стоимость президентской виллы у нас составляет порядка 10 тыс. долларов в сутки, а летом цена будет втрое выше», — рассказал он.

Официально администрация отеля отказалась назвать стоимость отдыха в президентской вилле. Там подчеркнули, что этот вопрос решается с клиентами в индивидуальном порядке.

В авиакомпании Turkish Airlines сообщили «РИА Новости», что стоимость перелета по маршруту Киев — Бодрум — Киев в бизнес-классе для четырех человек составляет от $2,5 до $3 тыс.