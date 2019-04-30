Москвичам разрешат в мае бесплатно провозить велосипеды в электричках

Пассажиры электричек в Москве и Московской области с 13 по 25 мая смогут бесплатно провозить велосипеды, сообщает пресс-служба АО «Центральная ППК» (ЦППК).

В компании отметили, что такое решение было принято в поддержку Московского велофестиваля и акции «На работу на велосипеде».

«С 13 по 25 мая включительно пассажиры могут в любое время оформить безденежные билеты для провоза велосипедов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в другие дни пассажиры могут бесплатно провезти велосипед с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00. «С 06:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00 стоимость билета составляет 60 или 120 рублей в зависимости от расстояния», — отметили в компании, добавив, что оформлять билет на велосипед надо даже в часы бесплатного провоза.