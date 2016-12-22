Минтранс предложил потратить 300 млрд руб. на московские электрички

Минтранс оценил стоимость развития железных дорог в рамках Московского транспортного узла в 305 млрд руб. Деньги пойдут на реконструкцию Малого кольца МЖД, развитие МЦК и на Московские центральные диаметры

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Минтранс оценил развитие Московского транспортного узла до 2024 года в 305,2 млрд руб. следует из паспорта федерального проекта «Коммуникация между центрами экономического роста». Его копия, подлинность которой подтвердил федеральный чиновник, есть в распоряжении РБК. Эти материалы входят в пакет документов магистрального плана развития инфраструктуры, представленных в правительство Министерством экономического развития.

Согласно документам, из федерального бюджета на Московский транспортный узел в 2019–2024 годах планируется направить 225,2 млрд руб., из региональных бюджетов — 13 млрд руб. и 67,1 млрд руб. — внебюджетные источники.

Финансирование позволит увеличить пассажиропоток в узле к 2025 году до 1,6 млрд человек, по сравнению с 600 млн человек в 2012 году. В рамках проекта предусматривается реконструкция и развитие Малого кольца Московской железной дороги. По Московскому центральному кольцу, которое было запущено в 2016 году, интервал движения планируется сократить до 4 мин. Средства также планируется направить на Московские центральные диаметры (МЦД) и на проекты создания пересадочных хабов МЦД с центральным кольцом.

Кроме того, в проект также входит строительство дополнительного железнодорожного пути на подходе к аэропорту Домодедово.

Сам проект «Коммуникация между центрами экономического роста» включает, помимо Московского транспортного узла,​ еще развитие пригородного сообщения в Санкт-Петербурге (на него предлагается направить 18,9 млрд руб.), в Новосибирске и Екатеринбурге (17,1 млрд руб.) и в Нижегородской агломерации (0,89 млрд руб). Таким образом, по оценкам Минтранса, на эти проекты предусмотрено 36,9 млрд руб., что в восемь раз меньше, чем на Московский транспортный узел.

Представитель Минтранса пока не ответил на запрос РБК.

Проект МЦД — сквозное движение электричек из разных точек Подмосковья через столицу — был представлен мэром Москвы Сергеем Собяниным и гендиректором РЖД Олегом Белозеровым президенту Владимиру Путину осенью 2017 года. Собянин попросил Путина дать поручение, «чтобы рассматривали этот проект как один из приоритетных в рамках Московского транспортного узла». «Так и сделаем», — ответил Путин.

Мэр Москвы говорил, что всего возможно строительство до 17 диаметральных линий. Однако сейчас пока запланировано шесть, говорил РБК в июле источник в столичном департаменте транспорта: Одинцово — Лобня, Нахабино — Подольск, Зеленоград — Раменское, Королев — Апрелевка, Нахабино — Железнодорожный и Пушкино — Подольск.