Глава ЦППК объяснил замену экспрессов обычными электричками в Подмосковье

Глава ЦППК Максим Дьяконов объяснил, что подобные замены делались из-за технической неисправности новых составов. По его словам, в таких ситуациях пассажир может получить компенсацию

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Причиной замен региональных экспрессов (РЭКС) обычными электричками, которые происходят в Подмосковье и других регионах, как правило, служит техническая неисправность или сбой, рассказал РБК генеральный директор Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) Максим Дьяконов.

«Конечно, мы не специально пускаем вместо РЭКСа обычную электричку», — сказал глава ЦППК. По словам Дьяконова, в любом случае электропоезд, если он идет по маршруту РЭКСа, «будет таким же быстрым, как и РЭКС».

На скоростной электричке можно доехать почти в два раза быстрее, чем на обычной. Например, экспресс с Казанского вокзала до станции Отдых (город Жуковский) идет 37 минут, обычная электричка — 57 минут. Но это будет в полтора раза дороже: стоимость билета по такому маршруту на обычную электричку составляет 110 руб., на экспресс — 166 руб. Когда пассажир выбирает РЭКС, он платит больше не столько за комфорт, сколько за скорость, указывает Дьяконов. «Ситуации, когда рейс РЭКСа выполняет обычный электропоезд, происходят редко. В таких случаях компания возвращает пассажиру деньги за понижение класса», — добавил он. По словам Дьяконова, пассажиру необходимо обратиться в кассу с оригиналом билета и написать заявление.

«Мы делаем все возможное, чтобы такое (замена экспресса обычной электричкой. — РБК) происходило как можно реже. С увеличением парка поездов мы постараемся полностью исключить такие ситуации», — добавил Дьяконов. Сейчас в парке ЦППК 543 поезда, из них компании принадлежат 106 (18 электропоездов на экспрессных маршрутах, 88 — на обычных). В будни расписание всех маршрутов ЦППК выстроено следующим образом: 88% — обычные электропоезда, 12% — экспрессы, в выходные — 94 и 6% соответственно.

ЦППК работает в 11 регионах — Москве, Московской, Рязанской, Калужской, Владимирской, Брянской, Калужской, Тульской, Смоленской, Курской и Тверской областях.

Несмотря на нехватку новых экспрессов, компания не планирует устанавливать дополнительное оборудование в обычных электричках, сказал Дьяконов. По его словам, это можно сделать только во время капитального ремонта (один раз в десять лет). «Я считаю, что затраты, которые могут быть, не дадут того эффекта в части сервиса и комфорта, который мы хотим увидеть», — добавил глава компании.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов отметил, что сейчас существует понятная процедура возврата средств в случае замены поездов. «Пассажир может обратиться с заявлением в ЦППК или к другой компании-перевозчику с просьбой вернуть разницу в стоимости из-за замены поезда. Средняя сумма по Москве и Московской области может достигать 200 руб.», — сказал он. По словам Зотова, также возможна выплата иных компенсаций: например, пассажир из-за замены электрички опоздал на самолет или поезд и у него есть доказательство — чек или билет. В этом году было несколько таких случаев, когда ЦППК выплатила существенные компенсации. Обычно решение принимается в течение 30 дней, компенсация выплачивается в течение двух недель, добавил он.