Варвара Караулова сообщила о самом страшном моменте в тюрьме

Варвара Караулова сообщила о самом страшном моменте в тюрьме

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ), сообщила на пресс-конференции о самом страшном моменте за время нахождения в исправительной колонии, сообщает «РИА Новости».

По ее словам, это была драка между заключенными. «Не какой-то там боксерский поединок. Тут была прямо настоящая драка. Я настолько потерялась, я просто не знаю, что делать в такой момент: надо разнимать или лучше не вмешиваться», — рассказала она.

Караулова отметила, что для нее был страшен не сам факт драки, а необоснованность и ненадобность происходящего.

Она также заявила, что проведенное в тюрьме время было тяжелым, но необходимым опытом.