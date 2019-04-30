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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Варвара Караулова сообщила о самом страшном моменте в тюрьме

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ), сообщила на пресс-конференции о самом страшном моменте за время нахождения в исправительной колонии, сообщает «РИА Новости».

По ее словам, это была драка между заключенными. «Не какой-то там боксерский поединок. Тут была прямо настоящая драка. Я настолько потерялась, я просто не знаю, что делать в такой момент: надо разнимать или лучше не вмешиваться», — рассказала она.

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Караулова отметила, что для нее был страшен не сам факт драки, а необоснованность и ненадобность происходящего.

Она также заявила, что проведенное в тюрьме время было тяжелым, но необходимым опытом.

Варвара Караулова была задержана в 2015 году на турецко-сирийской границе, через которую она собиралась попасть в Сирию. По версии следствия, после возвращения в Россию девушка продолжила общаться с вербовщиком ИГ.

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В 2016 году Московский окружной районный суд признал ее виновной в попытке присоединиться к ИГ и приговорил ее к четырем с половиной годам колонии общего режима. Сама Караулова поясняла, что направлялась в Сирию из-за возлюбленного Айрата Саматова. По версии правоохранительных органов, Саматов был профессиональным вербовщиком.

В середине апреля текущего года суд удовлетворил ходатайство адвоката о досрочном освобождении Карауловой. 27 апреля Караулова освободилась из колонии в Вологде.

Теги: Варвара Караулова, колония, драка
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