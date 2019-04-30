Советские полководцы на военных парадах. Архивные фото Минобороны

Маршал Георгий Жуков

Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза Георгий Жуков — один из составителей «Соображений по плану стратегического развертывания сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками». Во время Великой отечественной войны занимал ряд руководящих должностей, в том числе начальника Генерального штаба и командующего фронтом. Именно он принимал Парады Победы 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади и 7 сентября 1945 года в Берлине у Бранденбургских ворот.

О Параде в Москве Жуков вспоминал: «Точно не помню, кажется, 18–19 июня меня вызвал к себе на дачу Верховный (Иосиф Сталин — генеральный секретарь ЦК ВКП (б), Верховный главнокомандующий ВС СССР (с 1941 года) — РБК). Он спросил, не разучился ли ездить на коне. Я ответил: «Нет, не разучился». — Вот что, вам придется принимать Парад Победы. <...> Я ответил: — Спасибо за такую честь, но не лучше ли парад принимать вам? Вы — Верховный Главнокомандующий, по праву и обязанности следует вам принимать парад.

Сталин сказал: — Я уже стар принимать парады. Принимайте вы, вы помоложе. <...> Вот они, долгожданные и незабываемые дни! Советский народ четыре года ждал этой минуты».