Советские полководцы на военных парадах. Архивные фото Минобороны

Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза Георгий Жуков — один из составителей «Соображений по плану стратегического развертывания сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками». Во время Великой отечественной войны занимал ряд руководящих должностей, в том числе начальника Генерального штаба и командующего фронтом. Именно он принимал Парады Победы 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади и 7 сентября 1945 года в Берлине у Бранденбургских ворот.
О Параде в Москве Жуков вспоминал: «Точно не помню, кажется, 18–19 июня меня вызвал к себе на дачу Верховный (Иосиф Сталин — генеральный секретарь ЦК ВКП (б), Верховный главнокомандующий ВС СССР (с 1941 года) — РБК). Он спросил, не разучился ли ездить на коне. Я ответил: «Нет, не разучился». — Вот что, вам придется принимать Парад Победы. <...> Я ответил: — Спасибо за такую честь, но не лучше ли парад принимать вам? Вы — Верховный Главнокомандующий, по праву и обязанности следует вам принимать парад.
Сталин сказал: — Я уже стар принимать парады. Принимайте вы, вы помоложе. <...> Вот они, долгожданные и незабываемые дни! Советский народ четыре года ждал этой минуты».
Главный маршал авиации, Герой Советского Союза Константин Вершинин командовал Воздушными силами СССР в 1946—1949 гг. и 1957-1969 гг. Звание Героя Советского Союза было присвоено ему за воинское мастерство и умелое командование войсками в Белорусской наступательной операции 1944 года. После окончания войны занимался созданием центра для обучения летчиков-истребителей полетам на реактивных самолетах
Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Родион Малиновский командовал войсками Южного фронта (1943 год), которые под его руководством освободили Ростов-на-Дону, а затем и 3-и Украинским фронтом. Участвовал в Донбасской, Нижне-Днепровской, Запорожской, Никопольско-Криворожской, Березнеговато-Снигирёвской, Одесской наступательных операциях, в ходе которых были освобождены Донбасс и вся Южная Украина.
«У папы — у единственного из наших военачальников Второй мировой — было в жизни два Парада Победы. На первом, 11 ноября 1918 года, он был солдатом, а на втором, 24 июня 1945 года, вел фронт», — вспоминала дочь Малиновского Наталья
Главный маршал бронетанковых войск, Герой Советского Союза Амазасп Бабаджанян участвовал в Смоленском сражении (1941 год), Ельнинской наступательной операции (1941 год), Берлинской операции (1945 год), вел оборонительные боевые действия под Курском и Тимом.
О Победе он вспоминал: «Полночь накануне 9 мая. Мне не довелось присутствовать при подписании безоговорочной капитуляции, увидеть своими глазами, как Кейтель (Вильгельм Кейтель, начальник Верховного командования Вермахта, подписывал Акт о капитуляции Германии — РБК), Штумпф (генераль-полковник люфтваффе Ганс-Юрген Штумпф — РБК), Фридебург (немецкий генерал-адмирал Ганс Георг фон Фридебург — РБК) подписывали этот акт. Но я отчетливо представляю всю меру удовлетворения, переполнявшего победителей, перед которыми стоял коленопреклоненно поверженный фашизм. Мы все, бравшие Берлин, были в тот момент с ними, мы победили»
Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Иван Баграмян во время войны был назначен начальником оперативного управления Юго-Западного фронта, принимал активное участие в битве за Москву. После упразднения Юго-Западного фронта был откомандирован на Западный фронт, участвовал в Белорусской наступательной операции «Багратион», которая привела к освобождению Белоруссии, части Литвы и Латвии. Командовал войсками в операции по штурму Кёнигсберга (сегодня Калининград).
Внук Баграмяна вспоминал о Параде Победы 1945 года: «На парад дедушка уехал заранее, а мама с бабушкой пришли на гостевую трибуну к началу. Они рассказывали, что, несмотря на плохую погоду, настроение было праздничным. И хотя шел сильный дождь, Красная площадь была запружена людьми. А главным впечатлением деда, по его рассказам, была гордость за своих воинов. Когда его полк шел по Красной площади, он почувствовал, что исполнил долг перед Родиной. Он запомнил все, что было на параде буквально по минутам»
Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Иван Конев в 1941 году был назначен командующим войсками Западного фронта. После Вяземской катастрофы (оборонительная операция проведенная в начальный период битвы под Москвой, закончившаяся поражением Красной армии, - РБК) был отдан под суд, но затем назначен командующим Калининским фронтом. В 1943 году стал командовать войсками Степного фронта, участвовал в Курской битве, в Белгородско-Харьковской операции и в битве за Днепр. С мая 1944 года и до конца войны командовал 1-м Украинским фронтом, участвовал в Берлинской операции и в Пражской операции.
Из воспоминаний дочери маршала Конева: «Радость Победы по-настоящему отец ощутил только на параде 24 июня 1945 года. Когда готовили этот парад ему довелось отбирать те знамена побежденных немецких частей и соединений под Дрезденом, где они были сосредоточены. Это были знаменитые знамена, их затем бросали к подножию Мавзолея во время знаменитого действа»
Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Константин Рокоссовский командовал Парадом Победы на Красной площади в июне 1945 года. «Командование Парадом Победы я воспринял как самую высокую награду за всю свою многолетнюю службу в Вооруженных Силах», — говорил он.
Во время войны командовал армиями Западного фронта, участвовал в битве за Москву, Сталинградской и Курской битвах.
Из воспоминаний правнучки Константина Рокоссовского Ариадны о Параде Победы: «В день парада шел дождь, но Рокоссовский, который должен был командовать этим историческим парадом, не мог спрятаться под навес — он был с войсками. Когда он приехал домой, с него невозможно было снять насквозь промокший парадный мундир. Дочери пришлось взять ножницы и разрезать мундир по швам... На Параде Победы 1945 года и Жуков, и Рокоссовский были на коне в прямом и в переносном смысле»
Маршал Василий Соколовский, Герой Советского Союза на Параде Победы 1945 года вел по Красной площади колонну 1-го Белорусского фронта. Его внучка вспоминала: «Мой дедушка всегда с волнением и гордостью вспоминал и часто рассказывал о Параде Победы, на котором он вел сводный полк 1-го Белорусского фронта, являясь первым заместителем командующего этого фронта.Для него, как и для всех полководцев, — это была победная точка в войне, к которой все они шли четыре трудных года».
Во время войны был начальником штаба разных фронтов, которыми командовал Жуков, в том числе штабов фронта во время Смоленского сражения и Московской битвы.