Минобороны составило карту салютов 9 мая по всей России

Минобороны России запустило специальный мультимедийный проект «Традиции сквозь время», посвященный празднованию Парада Победы 9 мая в 29 городах России. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник.

В интерактивном разделе размещены сведения о последовательности прохождения пеших и механизированных колонн на Красной площади в Москве, порядке пролета авиации, а также составе и количестве личного состава и военной техники.

Кроме того, в специальном разделе можно ознакомиться со схемой движения парадных расчетов и военной техники на Красной площади и узнать данные о численности участников парадов в других российских городах.

Также на интерактивной карте можно найти информацию о месте и времени проведения ​праздничных салютов и ознакомиться с информацией о репетициях участников парада на подмосковном полигоне Алабино.

Помимо этого, в спецпроекте представлены ​исторические фотографии парада на Красной площади в 1945 году.

Ранее Минобороны предупредило москвичей о закрытии 29 апреля и 4 мая нескольких улиц из-за подготовки к проведению парада Победы на Красной Площади.