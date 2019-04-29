Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по закупке С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого в том числе затронули тему закупки Анкарой систем С-400 у Москвы, сообщила администрация турецкого лидера.

Эрдоган предложил создать рабочую группу по вопросам поставки С-400, говорится в этом сообщении. Других деталей по этому вопросу не приводится. На момент публикации на сайте Белого дома сообщения о телефонном разговоре не было.

Президенты также обсудили ситуацию в Сирии, вопросы борьбы с терроризмом, торговлю между двумя странами.

Россия и Турция подписали соглашение о поставке четырех дивизионов С-400 в конце 2017 года, сумма контракта — $2,5 млрд. Недовольство США вызывает то, что Турция закупает российские системы, будучи членом НАТО.