Минобороны озвучило список техники и самолетов для парада 9 мая в Москве

Минобороны озвучило список техники и самолетов для парада 9 мая в Москве

Минобороны впервые официально озвучило, какая техника пройдет по Красной площади 9 мая. В числе прочих в параде Победы примут участие танки «Армата», комплексы С-400 и «Искандер-М»

Танк «Армата» на репетиции парада Победы (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Газета «Красная звезда», официальное издание Министерства обороны, рассказала, какая техника будет принимать участие в параде Победы 9 мая в Москве. На Красной площади появятся как исторические машины, так и современные бронемашины.

Колонну бронетехники традиционно возглавит танк Т-34. Вслед за ним по площади пройдут современные машины — автомобили «Тигр-М», в том числе единицы, оснащенные противотанковым комплексом «Корнет-Д», и бронеавтомобили повышенной защищенности «Тайфун-К».

Вслед за бронеавтомобилями в колонне проследуют более тяжелые единицы бронетехники — бронетранспортеры БТР-82А, новейшие БМП «Курганец» и БМП-3. Зрители парада увидят и перспективные танки «Армата» и модернизированные танки Т-72Б3

В параде примут участие и машины войск ПВО. В их числе — зенитные ракетные комплексы «Тор-М2», «Бук-М2», зенитные ракетно-пушечные «Панцири-С». За ними в строю пройдут пусковые установки ЗРК С-400. Воздушно-десантные войска будут представлены боевыми машинами десанта БМД-4М и бронетранспортерами БТР-МДМ.

На Красной площади также появятся образцы современной российской артиллерии — САУ «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Смерч». Вместе с ними военные покажут пусковые установки ракетного комплекса стратегического назначения «Ярс» и комплексы «Искандер-М».