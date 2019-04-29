Минобороны озвучило список техники и самолетов для парада 9 мая в Москве

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,74 +0,08 EUR Бирж. 72,17 +0,20 Brent 71,99 -3,95% USD Нал. 65,32 63,82 EUR Нал. 72,84 71,28 USD ЦБ 64,71 +0,03 EUR ЦБ 72,09 -0,02 EUR/USD 1,1150 +0,0020 BTC/USD Бирж. 5 474,90 +69,80 IMOEX 2 563,72 +0,11% RTSI 1 247,01 +0,08% DJIA 26 543,33 +0,31% Nasdaq 8 146,40 +0,34%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 64,71 (+0,03) Quote, 26 апр, 12:22
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 72,09 (-0,02) Quote, 26 апр, 12:22
На Шри-Ланке ввели запрет на ношение закрывающей лицо одежды Общество, 01:19 Минобороны озвучило список техники и самолетов для парада 9 мая в Москве Общество, 01:00 Собчак поздравила Зеленского и напомнила о совместных съемках в ТВ-шоу Общество, 00:47 В центре Москвы перекрыли движение на двух улиц из-за подтопления Общество, 00:24 Боевики нарушили режим прекращения огня в двух провинциях Сирии Политика, 00:09 Юниорская сборная России по хоккею проиграла шведам в финале ЧМ Спорт, 28 апр, 23:59 Время на все: успешные женщины — о своем деле и уходе за собой Совместный проект РБК PINK, 28 апр, 23:59 На КАД Петербурга микроавтобус столкнулся с фурой Общество, 28 апр, 23:54 Неизвестный застрелил водителя фуры на трассе М-4 «Дон» под Ростовом Общество, 28 апр, 23:40 Минобороны анонсировало перекрытие улиц в Москве из-за подготовки к 9 мая Общество, 28 апр, 23:26 В ЮАР сел пассажирский Boeing с горящим двигателем Общество, 28 апр, 23:18 Рейсы из аэропорта Гатвик перенесли в Стэнстед из-за беспилотника в небе Общество, 28 апр, 22:57 Правильно ли вы питаетесь. Тест РБК и Philips, 28 апр, 22:35 Социалисты стали лидерами на парламентских выборах в Испании Политика, 28 апр, 22:33
Общество ,  
0 
Минобороны озвучило список техники и самолетов для парада 9 мая в Москве
Минобороны впервые официально озвучило, какая техника пройдет по Красной площади 9 мая. В числе прочих в параде Победы примут участие танки «Армата», комплексы С-400 и «Искандер-М»
Танк «Армата» на репетиции парада Победы (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Газета «Красная звезда», официальное издание Министерства обороны, рассказала, какая техника будет принимать участие в параде Победы 9 мая в Москве. На Красной площади появятся как исторические машины, так и современные бронемашины.

Колонну бронетехники традиционно возглавит танк Т-34. Вслед за ним по площади пройдут современные машины — автомобили «Тигр-М», в том числе единицы, оснащенные противотанковым комплексом «Корнет-Д», и бронеавтомобили повышенной защищенности «Тайфун-К».

Вслед за бронеавтомобилями в колонне проследуют более тяжелые единицы бронетехники — бронетранспортеры БТР-82А, новейшие БМП «Курганец» и БМП-3. Зрители парада увидят и перспективные танки «Армата» и модернизированные танки Т-72Б3

В параде примут участие и машины войск ПВО. В их числе — зенитные ракетные комплексы «Тор-М2», «Бук-М2», зенитные ракетно-пушечные «Панцири-С». За ними в строю пройдут пусковые установки ЗРК С-400. Воздушно-десантные войска будут представлены боевыми машинами десанта БМД-4М и бронетранспортерами БТР-МДМ.

На Красной площади также появятся образцы современной российской артиллерии — САУ «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Смерч». Вместе с ними военные покажут пусковые установки ракетного комплекса стратегического назначения «Ярс» и комплексы «Искандер-М».

«Красная звезда» также анонсировала воздушную часть парада. Она состоится в том случае, если это позволят погодные условия. В этом случае вначале над площадью пролетят четыре группы вертолетов — Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24. Вслед за ними в небе пройдут самолеты — истребители МиГ-29СМТ, МиГ-29, Су-35С, Су-30СМ, истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31, бомбардировщики Су-24М и Су-34 и штурмовики Су-25.

Стратегическая авиация будет представлена ракетоносцами Ту-160 и дальними бомбардировщиками Ту-22М3. Особо будет показана имитация дозапрпавки в воздухе, которую покажут зрителям самолёт-заправщик Ил-78 и стратегический ракетоносец Ту-95МС.

Всего в параде должны будут принять участие более 13,6 тыс. военнослужащих, 130 единиц техники и 74 воздушных судна.

Фотогалерея 
Парад Победы в Москве. Фоторепортаж

Авторы: Максим Солопов, Георгий Тадтаев
Теги: Парад Победы, Красная площадь, военная техника
Материалы по теме
Военная техника совершит марш на Москву перед парадом Победы
Общество
В Москве с 24 апреля начнут перекрывать улицы для репетиций парада Победы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter