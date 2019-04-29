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Диетолог столичного депздрава дала рекомендации по приготовлению шашлыков

Диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, как нужно готовить и мариновать шашлыки, чтобы блюдо получилось здоровым. Об этом она сообщила на пресс-конференции под названием «Майские здорового человека. Столичные врачи о правильных каникулах», передает ТАСС.

При приготовлении маринада для шашлыков диетолог посоветовала россиянам «использовать лимон и отказаться от майонеза». При этом маринады на уксусе, полагает Стародубова, безопасны, но ухудшают вкус мяса, замечает «РИА Новости».

В пищу шашлыки врач посоветовала употреблять с большим количеством свежих и запеченных овощей и трав. «Они являются богатым источником микронутриентов, микроэлементов, пищевых волокон и флавоноидов», — пояснила она, заметив, что заменять традиционные соусы для шашлыков (например, ткемали или томатный) на кетчуп и майонез не следует.

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Запивать блюдо, по словам Стародубовой, полезнее всего водой. Сладкие напитки и алкоголь в данном случае употреблять не стоит — они увеличат калорийность пищи.

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Для диетического рецепта шашлыка, по ее словам, подойдут нежирные сорта мяса и птицы или рыба. Запекать их стоит на решетке, шампурах или в фольге, резюмировала Стародубова.

Ранее выбирать для шашлыка, который многие россияне традиционно готовят на майские праздники, нежирные сорта мяса, например, мясо, россиянам посоветовал внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян. Основная рекомендация, которой следует придерживаться, — не переедать, подчеркивал врач.

Теги: шашлыки, рекомендации населению
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