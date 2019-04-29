Диетолог столичного депздрава дала рекомендации по приготовлению шашлыков

Диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, как нужно готовить и мариновать шашлыки, чтобы блюдо получилось здоровым. Об этом она сообщила на пресс-конференции под названием «Майские здорового человека. Столичные врачи о правильных каникулах», передает ТАСС.

При приготовлении маринада для шашлыков диетолог посоветовала россиянам «использовать лимон и отказаться от майонеза». При этом маринады на уксусе, полагает Стародубова, безопасны, но ухудшают вкус мяса, замечает «РИА Новости».

В пищу шашлыки врач посоветовала употреблять с большим количеством свежих и запеченных овощей и трав. «Они являются богатым источником микронутриентов, микроэлементов, пищевых волокон и флавоноидов», — пояснила она, заметив, что заменять традиционные соусы для шашлыков (например, ткемали или томатный) на кетчуп и майонез не следует.

Запивать блюдо, по словам Стародубовой, полезнее всего водой. Сладкие напитки и алкоголь в данном случае употреблять не стоит — они увеличат калорийность пищи.