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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Диетолог дал советы по приготовлению шашлыка

Для шашлыка, который многие россияне традиционно готовят на майские праздники, лучше всего выбирать нежирные сорта мяса, рассказал RT главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

«Баранину, например. А со свинины, которую чаще всего используют, желательно предварительно срезать весь жир», — посоветовал он.

Основная рекомендация, которой следует придерживаться, — не переедать, отметил диетолог. «Если съесть пять шампуров с мясом, то в любом случае станет плохо. А если один, хорошо приготовленный, то все будет нормально», — считает Тутельян.

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Кроме того, к шашлыку необходимо добавить побольше овощей и зелени, так как эти продукты содержат пищевые волокна и клетчатку, которые способствуют пищеварению.

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Ранее врачи дали свои рекомендации по безопасному количеству для здоровья пасхальных яиц и кулича.

Теги: шашлыки, майские праздники
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