Элину Быстрицкую похоронили на Новодевичьем кладбище

На Новодевичьем кладбище в Москве завершились похороны Элины Быстрицкой, сообщила РБК Дарья Антонова, пресс-секретарь Малого театра, на сцене которого актриса играла с 1958 года.

Церемония прощания с Быстрицкой прошла в Малом театре в понедельник, 29 апреля. После ее завершения поклонники и близкие артистки по традиции проводили ее аплодисментами.

Народная артистка СССР Быстрицкая умерла 26 апреля в возрасте 91 года. Актриса много лет играла в Малом театре, а всенародную известность получила, сыграв в 1958 году роль Аксиньи в фильме «Тихий Дон».