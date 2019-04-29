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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Зеленский вылетел на Украину после отдыха в Турции

Избранный президент Украины Владимир Зеленский завершил трехдневный отдых в Турции, cообщает агентство Anadolu. Он вылетел на Украину регулярным рейсом Turkish Airlines.

«Украинский политик вместе с семьей в понедельник утром покинули пятизвездочную гостиницу в квартале Гюверджинлик курортного района Бодрум. Зеленский пожал руку гражданам Турции, сопровождавшим его в период отпуска», — говорится в сообщении агентства. В аэропорт Зеленского проводил губернатор провинции.

На отдых в Турцию Зеленский отправился спустя несколько дней после второго тура выборов президента Украины. «Вывожу детей на ежегодный фестиваль «Весело». А сам через два дня назад. За четыре месяца… первые выходные», — написал Зеленский на своей странице в Facebook. На выборах, которые прошли 21 апреля, Зеленский победил с результатом 73,22% голосов. 

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Представитель Зеленского опроверг слухи о встречах с олигархами в Турции

После этого несколько Telegram-каналов и СМИ сообщали о том, что во время этой поездки Зеленский провел встречи с молдавским политиком и бизнесменом Владимиром Плахотнюком, украинским бизнесменом Игорем Коломойским, а также представителями советника президента России Владислава Суркова, курирующего вопросы Украины, депутатом Рады Юрием Бойко и крупными украинскими бизнесменами.

Однако и.о. пресс-секретаря Зеленского Ирина Победоносцева опровергла РБК, что политик проводил в Турции рабочие встречи.

Теги: Турция, Владимир Зеленский, отдых
Материалы по теме
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Политика
Зеленский после выборов отправился на отдых в Турцию
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