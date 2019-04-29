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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Путин вручил медали Героев Труда пятерым россиянам

Президент России Владимир Путин вручил золотые медали «Героев Труда Российской Федерации» пятерым гражданам страны, сообщается на сайте Кремля.

Награду за особые заслуги перед государством и народом получили руководитель направления промвооружения и такелажа «Южморрыбфлота» Сергей Антонов, дежурная по сортировочной горке железнодорожной станции Инсинская в Новосибирской области Ольга Бочкарева, советник гендиректора завода «Красное Сормово» Николай Жарков, артист театра им. Вахтангова, народный артист СССР Василий Лановой и писатель, председатель правления Союза писателей Адыгеи Исхак Машбашев.

Глава государства отметил, что Антонов знает все до мельчайших деталей в сфере промышленного рыболовства в Приморье и отдает много времени повышению конкурентоспособности рыбодобычи. Говоря о заслугах Бочкаревой, Путин указал, что она более 35 лет отвечает за организацию перевозок и управление транспортом, а также уделяет внимание новаторским методам.

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Президент отметил, что весомые технические достижения страны связаны с заводом «Красное Сормово» в Нижегородской области, который в течение многих лет возглавлял кораблестроитель Жарков. Говоря о заслугах Ланового, Путин подчеркнул его вклад в защиту исторической правды и памяти о подвиге советского народа. Глава государства высоко оценил заслуги адыгейского писателя Машбашева в обогащении культур, приумножении наследия многонациональной России.

Ранее Путин подписал указ о присвоении им звания Героя Труда.

Теги: золотая медаль, Владимир Путин
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