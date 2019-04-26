Путин присвоил Василию Лановому звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин подписал указ «О присвоении звания Героя Труда Российской Федерации» за особые заслуги перед государством и народом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Почетного звания был удостоен артист Государственного академического театра им. Вахтангова Василий Лановой.

Также Героями Труда стали руководитель направления промвооружения и такелажа «Южморрыбфлота» Сергей Антонов, советник гендиректора завода «Красное Сормово» Николай Жарков, адыгейский писатель Исхак Машбашев и дежурная по сортировочной горке железнодорожной станции Инская Ольга Бочкарева.

В 2019 году Василию Лановому исполнилось 85 лет. С 1957 года он служит в Театре имени Вахтангова. Также Лановой сыграл в таких фильмах, как «Семнадцать мгновений весны» (обергруппенфюрер СС Карл Вольф), «Офицеры» (Иван Варавва), в телеспектакле «Солярис» (Крис Кельвин) и др.

