Путин наградил орденами Тимакову и Юдашкина
Общество, 15:44
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Путин наградил орденами Тимакову и Юдашкина
Заместитель председателя Внешэкономбанка, бывший пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова удостоена ордена Александра Невского. Указ подписал президент Владимир Путин, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Этим же указом президент присвоил модельеру Валентину Юдашкину орден «За заслуги перед Отчеством» III степени.
Тимакова и Юдашкин награждены «за трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».
Различные государственные награды и почетные звания получили более 100 российских граждан, в том числе, за заслуги в освоении космоса, успехи в сферах экономики, образования и медицины.