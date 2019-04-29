В Великобритании произошел пожар в «лесу Винни-Пуха»

В Великобритании вечером в воскресенье, 28 апреля, произошел пожар в Эшдаунском лесу, который послужил прототипом Зачарованного леса, где жили Винни-Пух и его друзья из книги Алана Александра Милна, передает Би-би-си.

Площадь пожара составила около 14 гектаров. Чтобы потушить огонь, потребовалось привлечь шесть пожарных бригад. Огонь потушили к утру понедельника. На месте продолжают дежурить пожарные, чтобы убедиться, что лес вновь не вспыхнет.

«Подлесок был очень сухим, несмотря на недавний дождь, и огонь распространился очень быстро», — сообщил Эндрю Гаусден из пожарной службы Восточного Сассекса. По его словам, пока нет доказательств того, что пожар начался в результате умышленного поджога.

По словам местных лесников, мелкие животные и ящерицы могли не успеть покинуть местность, где распространился огонь, однако крупные животные, скорее всего, успели скрыться. «Не все потеряно — через четыре недели у нас будет расти трава, а через шесть месяцев, вероятно, вообще не сможете понять, что здесь что-то произошло», — сказал один из смотрителей леса Крис Саттон.