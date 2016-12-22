ЦБ выпустил монеты в честь Винни-Пуха и Следственного комитета

Памятные монеты из серебра и недрагоценных металлов поступили в обращение 28 декабря. Тираж разных видов монет составляет от 3 тыс. до 450 тыс. штук

Фото: ЦБРФ

Банк России объявил о выпуске в обращение с 28 декабря нескольких видов памятных монет из серебра и недрагоценных металлов. Наиболее крупным тиражом выпущены монеты, посвященные работам отечественных аниматоров — мультфильмам про Винни-Пуха или трех богатырей.

Каждая из этих монет номиналом 25 руб. будет выпущена в обычном и специальном (с цветными фигурами персонажей) исполнении. При этом тираж «обычных» монет будет в несколько раз больше — 450 тыс. против 50 тыс. штук.

Цветные фигуры Винни-Пуха, Пятачка, Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алёши Поповича будут и на выпущенных одновременно с 25-рублевками серебряных монетах номиналом 3 руб. Эти монеты будут больше и тяжелее обычных, а тираж их не превысит 3 тыс. экземпляров.

Кроме того, в обращение небольшими тиражами (от 150 до 5 тыс. штук) выпускаются новые серебряные монеты из серий «Алмазный фонд России» и «Легенды и сказки народов России», а также серебряная монета, посвященная Следственному комитету.