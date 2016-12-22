«Союзмультфильм» выиграл суд о праве использования образа Винни-Пуха

Киностудия «Союзмультфильм» выиграла в суде по интеллектуальным правам дело по поводу использования изображения мультипликационного персонажа Винни-Пух, передает «Интерфакс».

В пресс-службе киностудии сообщили, что суд отказал ООО «Алвега», производящему продукты питания, в регистрации товарного знака с изображением Винни-Пуха.

«Таким образом, суд согласился с позицией Роспатента и ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» о недопустимости использования персонажей мультфильмов киностудии без ее на то согласия», — отметили в «Союзмультфильме».

По словам председателя правления киностудии Юлианы Слащевой, в 2017 году студия погасила «все долги перед авторами и планирует систематически выплачивать авторам отчисления от любого использования аудиовизуальных произведений».

«Требования ООО «Алвега» оставили без удовлетворения. Решение было принято вчера, 15 января. «Союзмультфильм» выступал третьим лицом, ответчиком был Роспатент. «Алвега» подала иск на решение Роспатента, ранее отказавшего им в регистрации товарного знака», — сказали РБК в пресс-службе суда по интеллектуальным правам.

«Алвега» обратилась в Роспатент с заявкой о регистрации товарного знака с изображением Винни-Пуха в 2015 году. Тогда патентное ведомство отказало в регистрации товарного знака, аргументировав это тем, что правообладателем мультфильмов и их персонажей является «Союзмульфильм». Спустя два года «Алвега» обжаловала действия Роспатента в суде по интеллектуальным правам. В компании заявили, что ею было получено разрешение на использование изображения Винни-Пуха от художников-постановщиков Владимира Зуйкова и Эдуарда Назарова, которые работали над образом этого персонажа. Как отметили в пресс-службе киностудии, согласие от «Союзмультфильма» «Алвегой» получено не было.​