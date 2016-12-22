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В Китае заблокировали HBO после сравнения Си Цзиньпина с Винни-Пухом
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В Китае заблокировали HBO после сравнения Си Цзиньпина с Винни-Пухом
Политика, 12:40
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В Китае заблокировали HBO после сравнения Си Цзиньпина с Винни-Пухом

Сайт канала HBO заблокировали в Китае после шутки ведущего вечернего шоу «События прошедшей недели» Джона Оливера о председателе КНР Си Цзиньпине. Об этом сообщает South China Morning Post.

В передаче, которая шла в прямом эфире 17 июня, Оливер сравнил Си Цзиньпина с медвежонком Винни-Пухом из диснеевского мультфильма. Он также рассказал о цензуре в Китае и обсудил взгляды президента США Дональда Трампа на заявления Пекина. После того как программа вышла в прямом эфире, китайские цензоры удалили публикации про Оливера и его программу из соцсети Weibo и на других сайтах.

В июле 2017 года из Weibo и WeChat удалили все сообщения, в которых упоминается Винни-Пух. Пользователи соцсетей начали сравнивать Си Цзиньпина с героем произведений писателя Алана Милна в 2013 году, после встречи китайского лидера с бывшим президентом США Бараком Обамой.

Теги: HBO , Си Цзиньпин , Винни-Пух
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