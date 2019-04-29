Генпрокуратура до суда опубликовала приговор отцу полковника Захарченко

Генпрокуратура России до решения суда опубликовала на своем сайте приговор Виктору Захарченко, отцу экс-сотрудника «экономического» главка МВД полковника Дмитрия Захарченко, а также приговор бывшему председателю правления «МИА-Банк» Владимиру Корьевкину. Позже публикация была удалена с сайта, однако скриншот сообщения ведомства сохранили СМИ, в частности «Новая газета».

Фото: Скриншот с сайта Генпрокуратуры

Согласно тексту новости, суд учел позицию гособвинителя Мещанской межрайонной прокуратуры и «назначил отцу Захарченко наказание в виде пяти лет лишения свободы, а Корьевкину — шесть лет лишения свободы, обоим подсудимым назначен штраф в размере 500 тыс. рублей». В действительности суд приговорил их к 4 и 4,5 года лишения свободы и штрафам в 800 тыс. и 900 тыс. руб., соответственно.

Позже Генпрокуратура сообщила, что информация о приговоре была размещена ошибочно, а «сведения, отраженные в сообщении, являются позицией государственного обвинения (какое наказание просит прокуратура)».

Захарченко и Корьевкина признали виновными в растрате 4,5 млн руб. по ч. 4 ст. 160 УК (растрата, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере). Суд установил, что Корьевкин взял на работу Виктора Захарченко, несмотря на то что у него не было необходимого опыта и образования. С 1 июля 2014 года по 15 апреля 2015 года организованная группа, куда входили Корьевкин, Захарченко и неустановленные лица, совершила растрату 1,7 млн руб., принадлежащих банку «Московское ипотечное агентство». После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб, который продолжил платить Захарченко зарплату за фиктивную работу.