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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Генпрокуратура до суда опубликовала приговор отцу полковника Захарченко

Генпрокуратура России до решения суда опубликовала на своем сайте приговор Виктору Захарченко, отцу экс-сотрудника «экономического» главка МВД полковника Дмитрия Захарченко, а также приговор бывшему председателю правления «МИА-Банк» Владимиру Корьевкину. Позже публикация была удалена с сайта, однако скриншот сообщения ведомства сохранили СМИ, в частности «Новая газета».

Фото: Скриншот с сайта Генпрокуратуры

Согласно тексту новости, суд учел позицию гособвинителя Мещанской межрайонной прокуратуры и «назначил отцу Захарченко наказание в виде пяти лет лишения свободы, а Корьевкину — шесть лет лишения свободы, обоим подсудимым назначен штраф в размере 500 тыс. рублей». В действительности суд приговорил их к 4 и 4,5 года лишения свободы и штрафам в 800 тыс. и 900 тыс. руб., соответственно.

Позже Генпрокуратура сообщила, что информация о приговоре была размещена ошибочно, а «сведения, отраженные в сообщении, являются позицией государственного обвинения (какое наказание просит прокуратура)».

Захарченко и Корьевкина признали виновными в растрате 4,5 млн руб. по ч. 4 ст. 160 УК (растрата, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере). Суд установил, что Корьевкин взял на работу Виктора Захарченко, несмотря на то что у него не было необходимого опыта и образования. С 1 июля 2014 года по 15 апреля 2015 года организованная группа, куда входили Корьевкин, Захарченко и неустановленные лица, совершила растрату 1,7 млн руб., принадлежащих банку «Московское ипотечное агентство». После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб, который продолжил платить Захарченко зарплату за фиктивную работу. 

Видео: РБК

Теги: Виктор Захарченко, Генпрокуратура РФ
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