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Amazon $2 200 (+20,28%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Полковника Захарченко лишат имущества по новому иску на 500 млн руб.

Никулинский суд Москвы удовлетворил второй иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества полковника Дмитрия Захарченко, бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК), сообщает РАПСИ.

«Удовлетворить иск Генеральной прокуратуры частично», — огласила решение судья.

По иску прокуратуры была изъята 201 облигация GPB Eurobond Finance PLC на общую сумму почти $209 тыс. и 6 млн руб., находящаяся на банковском счете любовницы полковника Марины Семыниной. Также в доход государства было изъято $343 тыс. родственницы еще одной дамы Захарченко — Анастасии Пестриковой. Общая стоимость изъятых активов составляет чуть менее 500 млн руб.

Из требований Генпрокуратуры исключена стоимость ювелирных украшений, приобретенных Захарченко в Нью-Йорке для бывшей жены Яны Саратовцевой. По данным Генпрокуратуры, их стоимость в 2013 году составляла $320 тыс. (более 10 млн руб. по курсу того времени, сейчас — более 20 млн руб.), которые ранее уже были изъяты следствием.

Дмитрия Захарченко арестовали 10 сентября 2016 года, его обвинили в получении взятки, а также в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании расследованию.

В 2017 году Никулинский районный суд Москвы уже удовлетворил первый иск Генпрокуратуры России к Дмитрию Захарченко об обращении в доход государства нелегального имущества на общую сумму более 9 млрд руб. Однако, по мнению правоохранительных органов, изъять тогда удалось далеко не все незаконно нажитое. Следователи пришли к выводу, что имуществом на сумму более полумиллиарда рублей Захарченко распоряжался через третьих лиц, чей прямой доход не позволяет им иметь это имущество и финансовые средства.

Теги: Дмитрий Захарченко, Имущество, иск в суд
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