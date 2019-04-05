Полковника Захарченко лишат имущества по новому иску на 500 млн руб.

Никулинский суд Москвы удовлетворил второй иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества полковника Дмитрия Захарченко, бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК), сообщает РАПСИ.

«Удовлетворить иск Генеральной прокуратуры частично», — огласила решение судья.

По иску прокуратуры была изъята 201 облигация GPB Eurobond Finance PLC на общую сумму почти $209 тыс. и 6 млн руб., находящаяся на банковском счете любовницы полковника Марины Семыниной. Также в доход государства было изъято $343 тыс. родственницы еще одной дамы Захарченко — Анастасии Пестриковой. Общая стоимость изъятых активов составляет чуть менее 500 млн руб.

Из требований Генпрокуратуры исключена стоимость ювелирных украшений, приобретенных Захарченко в Нью-Йорке для бывшей жены Яны Саратовцевой. По данным Генпрокуратуры, их стоимость в 2013 году составляла $320 тыс. (более 10 млн руб. по курсу того времени, сейчас — более 20 млн руб.), которые ранее уже были изъяты следствием.

Дмитрия Захарченко арестовали 10 сентября 2016 года, его обвинили в получении взятки, а также в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании расследованию.