Суд в Москве признал отца полковника Захарченко виновным в растрате

Мещанский суд Москвы признал Виктора Захарченко, отца полковника Дмитрия Захарченко, виновным по делу о фиктивном трудоустройстве и растрате средств банка «Московское ипотечное агентство» (МИА), сообщает «РИА Новости».

Судья Оксана Горюнова заявила, что отец Захарченко и бывший председатель банка Владимир Корьевкин совершили растрату в особо крупном размере. Судья продолжает зачитывать приговор.

В марте гособвинение потребовало для отца полковника пять лет колонии и штраф в размере 500 тыс. руб. Для Корьевкина прокурор попросил шесть лет и аналогичный штраф.

Отец Захарченко в течение полутора лет числился одним из руководителей МИА и за этот период получил зарплату в размере 4 млн руб. Обвинение считает, что фактически отец полковника в банке не работал, на эту должность его фиктивно трудоустроил Корьевкин.