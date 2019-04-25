Певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату

Певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату

Певицу Марину Абросимову, известную под псевдонимом МакSим, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом РБК сообщила ее продюсер Маргарита Соколова.

«Состояние сейчас стабильное, но не из легких, думаю, понадобится какое-то время, два-три дня, чтобы полноценно оценить динамику ее выздоровления», — уточнила она.

МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт 23 апреля. По прогнозам врачей, полная реабилитация артистки продлится до 20 мая.

Марина Соколова объявила, что все запланированные на ближайшее время концерты будут перенесены на конец мая и июнь.

