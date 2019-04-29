На Шри-Ланке ввели запрет на ношение закрывающей лицо одежды

Власти Шри-Ланки решили ввести запрет на ношение одежды, которая полностью закрывает лицо. Об этом сообщает телеканал News First.

Отмечается, что запрет вступит в силу в понедельник, 29 апреля. Такие меры были предприняты в целях стабилизации обстановки в стране, пережившей серию терактов на прошлой неделе.

Серия взрывов на Шри-Ланке произошла в день празднования католической Пасхи (21 апреля). Террористы-смертники атаковали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Негомбо и Баттикалоа. В общей сложности прогремело восемь взрывов. В результате атак по меньшей мере погибли 250 человек, еще порядка 500 пострадали. Россиян среди погибших и пострадавших не было, сообщали в МИД России. Через два дня ответственность за случившееся на себя взяла запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ).

По подозрению в причастности к серии взрывов задержаны более 100 человек, в том числе иностранцев из Сирии и Египта.​ Кроме того, накануне задержали и арестовали двух главных подозреваемых к организации серии взрывов.