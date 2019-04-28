СМИ узнали о задержании 2 главных подозреваемых в терактах на Шри-Ланке

СМИ узнали о задержании 2 главных подозреваемых в терактах на Шри-Ланке

Садик Абдул-Хак и Мохаммад Шахид Абдул-Хак были задержаны сегодня утром на острове, выяснил портал News First. Оба они уже арестованы, подтвердили в полиции

Фото: Eranga Jayawardena / AP

Утром 28 апреля в районе города Навалапития на Шри-Ланке были задержаны двое подозреваемых в связи со взрывами на католическую Пасху. Об этом сообщает местный портал News First.

Оба, подтвердил представитель полиции, уже арестованы. Мужчин, по его данным, зовут Мохаммад Садик Абдул-Хак и Мохаммад Шахид Абдул-Хак. Департамент уголовных расследований Шри-Ланки разыскивал их в связи со взрывами в прошлое воскресенье. Мужчин передали сотрудникам именно этого ведомства. Департамент ведет расследование после терактов.

Ada Derana называет арестованных «главными подозреваемыми» по делу. Они братья, известно порталу. Также в связи со случившимся, по его данным, полиция арестовала водителя фургона, на котором эти мужчины прибыли в город Гампола на Шри-Ланке, владельца дома, где стоял фургон, и владельца некоего обувного магазина.

В этом заведении, как выяснили сотрудники правоохранительных органов Навалапитии, у родственника скрывались подозреваемые. В задержании братьев, отмечает Ada Derana, участвовали служащие армии Шри-Ланки.

И Ada Derana, и News First публикуют фотографии подозреваемых. Остальных деталей об этих мужчинах и о их роли в случившемся на островном государстве на католическую Пасху порталы не раскрывают.