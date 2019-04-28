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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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СМИ узнали о задержании 2 главных подозреваемых в терактах на Шри-Ланке
Садик Абдул-Хак и Мохаммад Шахид Абдул-Хак были задержаны сегодня утром на острове, выяснил портал News First. Оба они уже арестованы, подтвердили в полиции
Фото: Eranga Jayawardena / AP

Утром 28 апреля в районе города Навалапития на Шри-Ланке были задержаны двое подозреваемых в связи со взрывами на католическую Пасху. Об этом сообщает местный портал News First.

Оба, подтвердил представитель полиции, уже арестованы. Мужчин, по его данным, зовут Мохаммад Садик Абдул-Хак и Мохаммад Шахид Абдул-Хак. Департамент уголовных расследований Шри-Ланки разыскивал их в связи со взрывами в прошлое воскресенье. Мужчин передали сотрудникам именно этого ведомства. Департамент ведет расследование после терактов.

Ada Derana называет арестованных «главными подозреваемыми» по делу. Они братья, известно порталу. Также в связи со случившимся, по его данным, полиция арестовала водителя фургона, на котором эти мужчины прибыли в город Гампола на Шри-Ланке, владельца дома, где стоял фургон, и владельца некоего обувного магазина.

В этом заведении, как выяснили сотрудники правоохранительных органов Навалапитии, у родственника скрывались подозреваемые. В задержании братьев, отмечает Ada Derana, участвовали служащие армии Шри-Ланки.

И Ada Derana, и News First публикуют фотографии подозреваемых. Остальных деталей об этих мужчинах и о их роли в случившемся на островном государстве на католическую Пасху порталы не раскрывают.

Подозреваемые в связи со взрывами на Шри-Ланке (Фото: Ada Derana)

В целом после серии взрывов 21 апреля местные власти, указывает Reuters, задержали уже более 100 человек, в том числе иностранцев из Сирии и Египта.​

Ранее агентство со ссылкой на источники в полиции и родственника одного из террористов-смертников, которые устроили теракты на Пасху, сообщило, что два дня назад полиция штурмовала место, где скрывались родственники подозреваемого в организации взрывов на Шри-Ланке — два брата Заини Хашим, Рилван Хашим и их отец Мохамед Хашим. Все они в результате спецоперации были убиты.

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Эти мужчины, как отметили четыре собеседника Reuters, снимались в видео, которое было распространено в соцсетях. На этих кадрах исламисты призывали к полномасштабной войне против неверующих. Два брата и отец Хашим, отметили источники агентства, были среди 15 убитых при перестрелке на Шри-Ланке 26 марта.

Зятем Захрана Хашима, замечают источники Reuters, является человек по имени Нияз Шариф. Именно его, по информации собеседников агентства, сотрудники правоохранительных органов считают главным подозреваемым по делу о серии взрывов на Шри-Ланке, жертвами которых стали более 250 человек. Теракты тогда произошли в нескольких католических церквях в разных частях страны, а также в нескольких отелях.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Шри-Ланка, теракты, задержание
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