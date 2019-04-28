Минобороны анонсировало перекрытие улиц в Москве из-за подготовки к 9 мая

Ряд улиц в центре Москвы будут перекрыты 29 апреля и 4 мая из-за подготовки к проведению 9 мая парада Победы на Красной Площади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

По данным ведомства, в ночных тренировках примут участие пешие парадные расчеты и механизированная колонна. В частности, в указанные дни с 17:30 до 20:00 движение будет полностью перекрыто на улицах Нижние Мневники, Мневники, Красная пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Тверская, Звенигородском шоссе и Триумфальной площади.

Также с 22:30 до окончания мероприятия ограничат доступ к Большому Каменному мосту и Боровицкой площади. Полностью перекроют улицы Воздвиженка, Новый Арбат, Баррикадная, Красная Пресня, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, 1-я и 2-я Брестская, Новинский бульвар, Триумфальная площадь, Звенигородское шоссе, улицы Мневники и Нижние Мневники.

Как пояснили в Минобороны, репетиции будут проводиться в 22:00 мск, так как в это время интенсивность дорожного движения в центре Москвы минимальна. Генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади пройдет 7 мая в 10:00 мск., отметили в ведомстве.