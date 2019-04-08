В Москве ограничат полеты авиации из-за репетиций парада Победы

В Москве в апреле ограничат полеты гражданской авиации из-за подготовки к параду Победы. Об этом сообщается на сайте ​ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации».

«Авиакомпании и аэропорты заранее извещены о запланированных ограничениях посредством NOTAM. Все ограничения согласованы с Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация)», — говорится в сообщении.

В госкорпорации рассказали, что ограничения будут длиться по 25 минут. Их введут 8, 10, 12, 15, 17, 19 и 22 апреля. При этом аэропорт Внуково ограничит вылеты и прилеты самолетов с 10:40 мск до 11:05 мск, а аэропорты Домодедово и Жуковский — с 10:45 мск до 11:10 мск. Ограничения не затронут аэропорт Шереметьево.