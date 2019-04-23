В Москве с 24 апреля начнут перекрывать улицы для репетиций парада Победы

В Москве с 24 апреля начнут перекрывать центральные улицы в связи с проведением репетиций парада Победы. Об этом сообщает «Московский транспорт» в Twitter.

Так, 24 апреля с 21:00 мск перекроют Тверскую улицу, а спустя час будет прекращено движение по улицам Охотный Ряд, Ильинка и Варварка, по Большому Москворецкому мосту, по Моховой улице (от ул. Воздвиженка до Тверской ул.) и по Театральному проезду (от ул. Большая Дмитровка до ул. Петровка).

​Следующие, более масштабные перекрытия улиц ждут москвичей 29 апреля, 4 и 7 мая. При этом движение по некоторым участкам будет перекрыто как в вечернее, так и в дневное время.

Москвичам рекомендовали внимательно изучить схему перекрытий и заранее планировать свои поездки.