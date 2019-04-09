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Шойгу сообщил о новых участниках парада 9 мая
В параде Победы в 2019 году помимо традиционных подразделений примут участие подразделения университета МВД, женщины-военнослужащие из военной академии ВКС
Сергей Шойгу (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

По Красной площади во время парада Победы в 2019 году пройдут новые участники, сообщили РБК в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны. Так, представлены будут московский университет МВД, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии воздушно-космической обороны и кадетский корпус Следственного комитета.

На селекторном совещании 9 апреля министр обороны Сергей Шойгу рассказал о составе участников парада. «Важнейшее событие этой весны — парад Победы на Красной площади 9 мая. В нем примут участие свыше 13 тыс. человек и до 160 единиц вооружения и военной техники. Над главной площадью страны пролетит авиационная группа из 74 самолетов и вертолетов», — сказал он.

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От «Тора» до «Тайфуна»: что из нового вооружения покажут на параде 9 мая

Женские подразделения регулярно принимают участие в параде Победы. Впервые это произошло в 2016 году. Тогда по центру Москвы прошлись девушки — учащиеся Вольского военного института материального обеспечения. В прошлом году по Красной площади прошли порядка 400 курсанток Военного университета.

В конце февраля в подмосковное Алабино переброшена техника, которая будет включена в состав колонн на параде. В ночь на 26 февраля по МКАД проехали ракетные комплексы «Ярс», обычно базирующиеся в Ивановской области.

С 8 по 22 апреля в Москве будут периодически вводиться ограничения на полеты авиации для подготовки воздушной части парада. Перерывы планируются в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском.

Авторы: Максим Солопов, Георгий Тадтаев
Теги: Сергей Шойгу, Парад Победы
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