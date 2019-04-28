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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Патриарх на Пасху посетил тяжелобольных детей в Морозовской больнице

Патриарх Кирилл по случаю Пасхи посетил Морозовскую детскую городскую клиническую больницу и вручил детям, родителям и персоналу отделения паллиативной помощи пасхальные подарки, сообщает ТАСС.

«У меня была возможность сравнить детей одинакового возраста, которые проходили через тяжелые болезни, со здоровыми. Те, кто болел, мудрее, сильнее, взрослые», — отметил патриарх. Глава РПЦ пожелал детям сохранять присутствие духа, а также «полного исцеления и скорейшего возвращения в строй».

Патриарх подарил больнице дерматоскоп для обследования родимых пятен, родинок и папиллом, а также передал игрушки для игровых комнат и телевизоры.

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Ранее патриарх Кирилл провел пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. На службе присутствовали президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и его жена Светлана, а также мэр Москвы Сергей Собянин. По данным МВД, в праздновании Пасхи в ночь на 28 апреля по всей стране приняли участие 4,3 млн россиян.

Теги: Патриарх Кирилл, Дети, Больница
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