Патриарх на Пасху посетил тяжелобольных детей в Морозовской больнице

Патриарх Кирилл по случаю Пасхи посетил Морозовскую детскую городскую клиническую больницу и вручил детям, родителям и персоналу отделения паллиативной помощи пасхальные подарки, сообщает ТАСС.

«У меня была возможность сравнить детей одинакового возраста, которые проходили через тяжелые болезни, со здоровыми. Те, кто болел, мудрее, сильнее, взрослые», — отметил патриарх. Глава РПЦ пожелал детям сохранять присутствие духа, а также «полного исцеления и скорейшего возвращения в строй».

Патриарх подарил больнице дерматоскоп для обследования родимых пятен, родинок и папиллом, а также передал игрушки для игровых комнат и телевизоры.

Ранее патриарх Кирилл провел пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. На службе присутствовали президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и его жена Светлана, а также мэр Москвы Сергей Собянин. По данным МВД, в праздновании Пасхи в ночь на 28 апреля по всей стране приняли участие 4,3 млн россиян.