Путин и Медведев посетили пасхальное служение в храме Христа Спасителя

Дмитрий и Светлана Медведевы и Владимир Путин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев посетили пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. Трансляцию ведет «Первый канал».

Премьер прибыл на церемонию с супругой Светланой. Храм также посетил мэр столицы Сергей Собянин. Богослужение проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Первые лица государства по сложившейся традиции ежегодно посещают пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. В прошлом году Путин и Медведев с супругой также были на праздничном богослужении.

ТАСС напоминает про единственный раз, когда Путин пропустил пасхальное богослужение. Это было в 2013 году. Тогда президент находился с официальным визитом в Таджикистане и участвовал в пасхальном богослужении в православном храме Николая Святителя в Душанбе.