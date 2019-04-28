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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Путин и Медведев посетили пасхальное служение в храме Христа Спасителя
Дмитрий и Светлана Медведевы и Владимир Путин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев посетили пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. Трансляцию ведет «Первый канал».

Премьер прибыл на церемонию с супругой Светланой. Храм также посетил мэр столицы Сергей Собянин. Богослужение проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Первые лица государства по сложившейся традиции ежегодно посещают пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. В прошлом году Путин и Медведев с супругой также были на праздничном богослужении. 

ТАСС напоминает про единственный раз, когда Путин пропустил пасхальное богослужение. Это было в 2013 году. Тогда президент находился с официальным визитом в Таджикистане и участвовал в пасхальном богослужении в православном храме Николая Святителя в Душанбе.

Общество
Благодатный огонь доставили из Иерусалима в столицу России


Ранее в субботу  сошел Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме. В Москву лампаду с огнем доставила делегация Фонда Андрея Первозванного. Первым регионом, куда прибыл огонь, по традиции стал Ставропольский край.

Благодатный огонь сходит ежегодно накануне Пасхи в Иерусалиме. Он появляется в часовне над пещерой, ​в которой, по преданию, был погребен Иисус Христос. Согласно верованиям, если огонь не появится, то это станет знамением начала последних времен.

Теги: Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Пасха, Храм Христа Спасителя
Материалы по теме
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Москву
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