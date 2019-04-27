Благодатный огонь доставили из Иерусалима в столицу России

Благодатный огонь, который днем в субботу сошел в Иерусалиме, прибыл в Москву. Лампада со святыней должна быть доставлена в Храм Христа Спасителя, где в ночь на воскресенье пройдет пасхальное богослужение

Глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости )

В международном аэропорту Внуково-1 приземлился спецрейс с делегацией Фонда Андрея Первозванного, сообщает «РИА Новости». Благодатный огонь был передан делегации фонда в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Самолетом лампаду доставили в Москву, а из аэропорта ее должны привезти в Храм Христа Спасителя в центре столицы, где торжественное богослужение проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По традиции первым российским регионом, куда доставили Благодатный огонь, стал Ставропольский край. Делегация из Иерусалима, которую возглавлял сенатор Михаил Афанасов, прибыла в краевую столицу около 21:00 мск., сообщает агентство ТАСС.

«Переживание ожидания Благодатного огня дает силы жить дальше, наполняя жизнь смыслом и пасхальной радостью. Нам удалось очень быстро доставить Благодатный огонь на родину, в Ставрополь. В ближайшее время частицы святого света попадут во все уголки нашего края, соседние регионы, в каждый храм, принося радость и светлые чувства в каждый дом», — сказал Афанасов.

Благодатный огонь ежегодно сходит накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Огонь появляется в возведенной над пещерой, где, по преданию, был погребен Иисус Христос, часовне — кувуклии. Там находится большая лампада и 33 свечи (по числу лет земной жизни Христа). Внутрь кувуклия в полотняном подряснике входит патриарх Иерусалима и всея Палестины. Затем вход в часовню опечатывается. Ожидание чуда длится от нескольких минут до нескольких часов.