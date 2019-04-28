В Коломне после пасхальной службы загорелся храм

В Никитском храме в подмосковной Коломне произошло возгорание кровли на площади 300 кв. м. об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

Пожар полностью ликвидировали, в результате происшествия никто не пострадал. Что стало причиной пожара, в МЧС не сообщили.

Как уточнили в ведомстве агентству «Москва», возгорание произошло в ночь ночь на 28 апреля, после того, как в храме завершилась пасхальная служба.​

В ноябре прошлого года пожар произошел на территории храма Успения пресвятой Богородицы в Москве, загорелась деревянная постройка, предназначенная под снос. Храм не был поврежден.

