В Москве произошел пожар в строящемся здании Следственного комитета

В Москве произошел пожар в строящемся здании Следственного комитета

Небольшое возгорание произошло в субботу в строящемся здании Следственного комитета в Техническом переулке в Москве. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

«Здание строящееся, Технический переулок, дом 2. Мы туда выезжали, произошло короткое замыкание под облицовочной плиткой. Объект справился самостоятельно, пожарно-спасательные подразделения ничего там не делали», — отметили в пресс-службе.

Возгорание было ликвидировано огнетушителем до прибытия пожарных. Пострадавших нет, уточняет ТАСС.