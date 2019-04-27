Общество , 15:43
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В Москве произошел пожар в строящемся здании Следственного комитета
Небольшое возгорание произошло в субботу в строящемся здании Следственного комитета в Техническом переулке в Москве. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
«Здание строящееся, Технический переулок, дом 2. Мы туда выезжали, произошло короткое замыкание под облицовочной плиткой. Объект справился самостоятельно, пожарно-спасательные подразделения ничего там не делали», — отметили в пресс-службе.
Возгорание было ликвидировано огнетушителем до прибытия пожарных. Пострадавших нет, уточняет ТАСС.