На территории православного храма в Москве произошел пожар

Деревянная постройка загорелась на территории храма Успения пресвятой Богородицы, площадь пожара составила 100 кв. м, пострадавших нет, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

В ведомстве отметили, что загорелось отдельно стоящее деревянное строение, предназначенное под снос. «В храме Успения пресвятой Богородицы загорания не было, храм не пострадал», — рассказали в МЧС.

Там не уточнили, известно ли, из-за чего произошел пожар.

В начале ноября правоохранители задержали 35-летнего москвича по подозрению в поджоге храма Иоанна Богослова в столице. Пожар произошел ночью 6 ноября, на записях с камер видеонаблюдения было видно, как мужчина сложил автомобильные покрышки возле алтаря, облил их бензином и поджег, сообщали в пресс-службе Финансово-хозяйственного управления РПЦ.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ущерб от возгорания составил 1 млн руб., храм не подлежит восстановлению.