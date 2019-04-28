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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил с Пасхой православных христиан и всех россиян, отмечающих Светлое Христово Воскресение. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В послании говорится, что праздник «наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой в торжество жизни и любви», а также символизирует связь времен и духовных традиций, способствующих единению народа.

Как отметил Путин, Русская православная церковь и другие христианские конфессии заботятся об укреплении семейных ценностей, воспитании подрастающего поколения, а также играют важную роль в сбережении культурного и исторического наследия.

Общество
Медведев и Володин поздравили россиян с Пасхой

Президент также направил поздравление патриарху Кириллу.

Ранее россиян с Пасхой поздравили премьер-министр Дмитрий Медведев и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

​В ночь на 28 апреля патриарх Кирилл провел в храме Христа Спасителя в Москве пасхальное богослужение. На нем присутствовали Путин, Медведев с супругой и мэр Москвы Сергей Собянин.

Накануне в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его верующим, затем его доставили в Москву.
 

Теги: Владимир Путин, Пасха, поздравление
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