Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Собравшимся его передал патриарх Иерусалимский Феофил III

Фото: Фонд Андрея Первозванного / РИА Новости

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, передает Reuters. Собравшимся паломникам его передал патриарх Иерусалимский Феофил III. Среди тех, кто получил его, была и делегация Фонда Андрея Первозванного. Ее задача — доставить огонь в Москву в специальных лампадах к православной Пасхе.

Самолет из Иерусалима должен прибыть в Москву сегодня вечером. Из аэропорта его отправят в храм Христа Спасителя, где пройдет пасхальная служба патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также в другие храмы России.

Огонь появляется в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в Великую субботу, самый строгий день великого поста. Там находится большая лампада и 33 свечи (по числу лет земной жизни Спасителя). Патриарх входит внутрь Кувуклии в одном полотняном подряснике — чтобы было видно, что он не проносит с собой в пещеру спички или что-либо еще, при помощи чего можно добыть огонь. Затем вход в часовню опечатывается. Ожидание чуда длится от нескольких минут до нескольких часов.

Православные верят, что, если огонь когда-либо не появится, это ознаменует начало последних времен.